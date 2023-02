Piemonte: Secondo Barbero nuovo direttore di Arpa Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo direttore generale di Arpa Piemonte è Secondo Barbero. La firma al decreto di nomina è stata fatta oggi dal presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati. Barbero ha 53 anni, ed è laureato in Ingegneria. Fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento 'Rischi Naturali e Ambientali' in seno ad Arpa e che vanta alle spalle un'esperienza ultraventennale maturata prima nell'amministrazione regionale e poi nell'Agenzia regionale di protezione ambientale specificatamente nel settore ambientale, dapprima con riferimento al monitoraggio e previsione dei rischi naturali, della difesa del territorio, dell'analisi del clima e, in seguito, sui temi del monitoraggio della qualità dell'aria e delle acque. (segue) (Rpi)