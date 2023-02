Lazio 2023: Smeriglio, grazie a D'Amato e Majorino per corsa generosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio ringraziamento va a Alessio D'Amato e Pierfranceso Majorino per aver provato a ribaltare un risultato già scritto. Ma in fondo la verità è semplice: é impossibile battere questa destra plurale, unitaria e compatta con un campo largo progressista diviso e orientato solo ad una competizione interna feroce". Così in una nota Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D. "Di questa verità semplice, che i leader nazionali di Pd terzo polo e 5 stelle non hanno voluto vedere per tempo, spero si torni a discutere nelle prossime ore. Il rischio concreto per tutti noi è la consegna alla irrilevanza. Spiace che per errori politici gravi si interrompa una bella esperienza di governo come quella del Lazio composta appunto da Pd, M5S, Terzo Polo e Verdi Sinistra". (Com)