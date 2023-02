Regeni: Tajani, dialogo con Egitto non significa mettere dossier nel cassetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dialogo con l’Egitto non significa “mettere in un cassetto” il dossier di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito, torturato e barbaramente ucciso nel 2016 al Cairo. Lo ha detto quest’oggi a Roma il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, alla conferenza sul futuro delle relazioni transatlantiche organizzata presso il Luiss diplomatic forum. “Vogliamo sapere la verità e vogliamo che il processo vada avanti, ma dobbiamo interloquire con un attore cruciale per l’area. Dialogare non significa dire sempre va tutto bene, ma essere interlocutori seri, affidabili e autorevoli, che difendono l’interesse nazionale e l’interesse europeo”, ha detto Tajani. Intanto, su richiesta dell’avvocato della famiglia Regeni, è di oggi la notizia che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e lo stesso Tajani compariranno il prossimo 3 aprile dinnanzi al giudice per le indagini preliminari di Roma dove si sta svolgendo il processo per la morte di Regeni. In particolare, Meloni e Tajani dovranno riferire in merito alla disponibilità a collaborare con le autorità italiane espressa dal presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi. (Res)