Milleproroghe: Pirondini (M5s), no concorsi di sede saltando reclutamento nazionale abilitazione Afam

- "Abbiamo presentato due emendamenti molto importanti al decreto Milleproroghe in aula al Senato. L'obiettivo è eliminare i concorsi di sede che saltano l'abilitazione artistica nazionale, abrogando la norma voluta da Forza Italia e approvata in commissione, che li introduce". Lo sottolinea il capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione cultura al Senato Luca Pirondini. "Con l'istituzione di concorsi di sede senza reclutamento nazionale - prosegue - si calpestano i diritti di tanti precari che da anni garantiscono l'ordinario funzionamento delle istituzioni e la regolare erogazione dell'offerta formativa. Un passo indietro di decenni che non può essere tollerato e su cui chiediamo a governo e maggioranza un ripensamento rapido, prima che si vengano a creare gli effetti di una norma illogica e dannosa", conclude.(Rin)