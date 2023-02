Serbia: Pavlovic (Ns), verificare se tra gli arrestati in Turchia ci sono costruttori attivi a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito popolare (Ns) presso il Parlamento della Serbia, Milos Pavlovic, ha chiesto alle autorità competenti di rivelare se tra gli arrestati in Turchia, dopo i terremoti dei giorni scorsi che hanno colpito il Paese, "vi siano anche individui appartenenti a società che hanno costruito negli ultimi anni dei nuovi edifici nella capitale serba Belgrado". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta", secondo cui il parlamentare ha chiesto di effettuare "un controllo straordinario" e un "accertamento tecnico" sulle stesse strutture. Alcune società turche erano impegnate negli ultimi anni nei lavori sul progetto Belgrade Waterfront a Belgrado e nella costruzione di appartamenti per membri dei servizi di sicurezza nelle città di Kraljevo, Nis e Vranje. Pavlovic ha ricordato che il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag, ha dichiarato che 134 persone tra imprenditori e costruttori edili in Turchia sono indagate per possibili responsabilità a causa della cattiva costruzione degli edifici residenziali crollati nel devastante terremoto. (Seb)