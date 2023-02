© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci confermiamo in Lombardia, conquistiamo il Lazio. In entrambe i casi il centrodestra viene votato da un elettore su due. Davvero un grande risultato per la maggioranza di governo, il cui lavoro viene premiato. Complimenti e buon lavoro al governatore lombardo Fontana e al neo governatore del Lazio, Rocca". Lo scrive sui social la presidente dei senatori di Forza Italia e coordinatrice lombarda, Licia Ronzulli. (Rin)