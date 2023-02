Lazio 2023: Astorre (Pd), Risultato netto, lavorare per aumentare partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il risultato delle elezioni è netto e il giudizio degli elettori è supremo e va rispettato, sempre. Grazie ad Alessio D'Amato per il suo impegno in questa campagna elettorale e complimenti a Francesco Rocca per la vittoria. Prima di aprire discussioni e analisi del voto, sottolineo un dato allarmante sul quale tutta la politica dovrebbe interrogarsi: una carica importante come quella del Presidente delle Regione Lazio è stata scelta da meno del 40 per cento degli aventi diritto al voto. È su partecipazione e fiducia nella politica che dobbiamo lavorare. Un astensionismo che elezione dopo elezione continua a crescere e su cui nessuno è riuscito ancora a trovare le contromisure". Così in una nota Bruno Astorre, Senatore e Segretario Pd Lazio.