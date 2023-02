Ciad: processo a ribelli Fact aggiornato al 15 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato aggiornato a mercoledì prossimo, 15 febbraio, il processo a più di 450 combattenti del Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact), il gruppo ribelle che nel 2021 ha lanciato un'offensiva per rovesciare l'allora presidente Idriss Deby ed è accusato di averlo poi ucciso in battaglia. A riferirlo in una nota sono gli stessi membri del Fact. L'udienza, che si è tenuta all'interno del carcere di massima sicurezza di Klessoum, a una ventina di chilometri a sud-est della capitale ciadiana N'Djamena, è stata aggiornata subito dopo la lettura dell'atto di accusa. Gli imputati, sottolineano i legali, sono in tutto 454, di cui 386 presenti, e sono accusati di terrorismo, arruolamento di bambini soldato, mercenarismo, attentato alla sicurezza dello Stato e assassinio di un presidente in carica. Nella primavera del 2021 i ribelli del Fact hanno lanciato un'offensiva dalle sue basi in Libia verso la capitale ciadiana, N'Djamena, e il 20 aprile l'esercito ha annunciato la morte in battaglia dell'allora presidente Deby, che aveva governato il Paese per più di 30 anni. Dopo la sua morte, suo figlio Mahamat Idriss Deby ha preso la guida del Paese mettendosi a capo di una giunta militare composta da 15 generali, che lo ha nominato presidente per un periodo di transizione.(Res)