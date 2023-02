Italia-Usa: incaricato d’affari Crowley, con pacchetto anti-inflazione opportunità anche per aziende Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa ha mostrato preoccupazione per gli effetti del pacchetto anti-inflazione varato alla fine dello scorso anno dall’amministrazione del presidente Joe Biden, ma gli Stati Uniti credono che i fondi stanziati aprano opportunità anche per le compagnie europee e garantiscano benefici per la sicurezza energetica dell’Ue. Lo ha dichiarato l’incaricato d’affari degli Stati Uniti a Roma, Shawn Crowley, intervenendo a una conferenza sul futuro delle relazioni transatlantiche organizzata dall’Università Luiss. Sul dossier, ha aggiunto il diplomatico, “stiamo discutendo le diverse posizioni in un gruppo di lavoro istituito con l’Ue e abbiamo già compiuto dei progressi su alcune tematiche”.(Res)