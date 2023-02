Turchia-Siria: Metsola, minuto di silenzio per le vittime del terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento i pensieri del Parlamento europeo sono rivolti alle famiglie delle vittime, delle persone intrappolate, dei feriti e a tutti i soccorritori che lottano giorno e notte per salvare vite umane. Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, intervenendo all'apertura della sessione plenaria a Strasburgo. "La scorsa settimana, una devastante serie di terremoti ha colpito la Turchia e la Siria causando una distruzione quasi inimmaginabile. Sono rimaste uccise decine di migliaia di persone e altre migliaia sono rimaste ferite o ancora intrappolate sotto le macerie. Voglio sottolineare che l'Europa è al fianco delle popolazioni della Turchia e della Siria, che il nostro meccanismo di protezione civile è stato attivato e che gli aiuti sono stati e continuano ad essere inviati", ha detto. "Questo sarà il primo punto del nostro ordine del giorno questo pomeriggio. In questo momento i nostri pensieri sono rivolti alle famiglie delle vittime, delle persone intrappolate, dei feriti e a tutti i soccorritori che lottano giorno e notte per salvare vite umane", ha aggiunto. "Vi invito a unirvi a me per un minuto di silenzio in onore delle numerose vittime di questo tragico terremoto", ha concluso Metsola. (Beb)