Droga: Valditara, dipendenze sono grave ostacolo a sviluppo umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dipendenze “costituiscono un grave ostacolo allo sviluppo umano”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel messaggio inviato in occasione del convegno “Meet Life. Liberi di emozionarci”. “Abbiamo il compito di mobilitarci sinergicamente sulla prevenzione e sulla cura, orientandoci su informazione ed educazione. Occorre prestare attenzione a non superficializzare o distorcere l’argomento”, ha sottolineato Valditara, ritenendo “doveroso entrare in sintonia con i nostri ragazzi” tramite azioni che facilitano la comprensione dei rischi. “Questa giornata è un’importante momento di scambio di informazioni ed esperienze per contrastare il fenomeno delle dipendenze”, ha concluso il ministro. (Rin)