- Il risultato delle elezioni regionali 2023 "è evidente, ha vinto la coalizione che è al governo. Ma l'affluenza al 37 per cento nel Lazio e al 41 per cento in Lombardia è preoccupante; spero sia ora elemento di riflessione per tutti, anche per chi ha vinto". Lo scrive su Twitter il deputato e presidente di Italia viva, Ettore Rosato. (Rin)