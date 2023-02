Libia: Tajani, Italia lavora per mettere Turchia ed Egitto attorno allo stesso tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per risolvere la crisi in Libia è necessario mettere attorno allo stesso tavolo Turchia ed Egitto, coinvolgimento anche Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Lo ha detto quest’oggi a Roma il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, alla conferenza sul futuro delle relazioni transatlantiche presso il Luiss diplomatic forum. “L’Italia deve tutelare suoi interessi, ma anche svolgere un ruolo in favore della stabilità e della crescita”, ha detto il titolare della Farnesina, sottolineando come la risoluzione della questione libica sia una priorità per l’Italia. "Vogliamo essere i detentori del filo conduttore per consentire alle parti (libiche) di parlarsi e ritrovare unità, sia pure con le loro diversità, per portare in futuro la Libia alle elezioni per il rinnovo del parlamento e per un nuovo presidente”, ha detto Tajani. (segue) (Res)