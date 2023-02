Libia: Tajani, Italia lavora per mettere Turchia ed Egitto attorno allo stesso tavolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro degli Esteri italiano, la Libia non è solo un partner dell’Italia per quanto riguarda la lotta alle migrazioni illegali, ma è anche un interlocutore per gli approvvigionamenti energetici. Al riguardo, Tajani ha citato la firma di “importanti contratti” sullo sviluppo delle scoperte di gas firmati da Eni con la libica National Oil Corporation (Noc) lo scorso 28 gennaio e la consegna, avvenuta il 6 febbraio a Rovigo, della prima di cinque motovedette per la Guardia costiera libica. “La questione si risolve se siamo in grado di far mettere attorno a un tavolo ideale Turchia ed Egitto. La Turchia ha influenza su Tripolitania, l’Egitto sulla Cirenaica. Bisogna coinvolgere anche Qatar ed Emirati”, ha detto ancora Tajani. (Res)