Lazio 2023: a minuti intervento di D'Amato dal comitato

- Arriverà tra una decina di minuti il primo commento del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in merito ai risultati delle proiezioni che a ora danno in vantaggio il candidato del centrodestra Francesco Rocca. Nella sala del comitato elettorale in via di Portonaccio 23, a Roma, sono presenti i giornalisti, con un punto stampa e un capannello di telecamere posizionato davanti al palco dove un maxi-schermo proietta i risultati dalle principali emittenti televisive. A quanto si apprende tra poco parlerà D'Amato. Per ora nessun esponente politico della coalizione di D'Amato è presente in sala. (Rer)