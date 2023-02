Agroalimentare: Milano, aderisce alla green food week per un’alimentazione sana e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Menu sostenibili nelle scuole per diminuire l'impatto ambientale e diffondere buone pratiche per un'alimentazione che fa bene all'ambiente e alla salute. Anche il Comune di Milano insieme a Milano Ristorazione aderisce quest'anno alla Green Food Week, iniziativa promossa da Food Insider che si svolge all'interno della settimana di M'illumino di meno del programma Caterpillar di Rai Radio2. Oltre a promuovere per tutta la settimana nelle scuole la campagna di sensibilizzazione sull'impatto ambientale delle scelte alimentari, nella giornata di giovedì 16 febbraio, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, in tutte le mense scolastiche cittadine sarà proposto un menu senza carne e con prodotti il più possibile biologici e di stagione. "Aderiamo a questa iniziativa perché sposa in pieno la linea che seguiamo con la promozione di azioni di Food Policy in sinergia con Milano Ristorazione - sottolinea la Vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo -. Da tempo siamo attivi in diversi progetti internazionali che premiano la riduzione nei menu delle mense scolastiche di carni, prediligendo prodotti di stagione, con più basso impatto ambientale e biologici. Una scelta per la salute dei più piccoli e sostenibile anche dal punto di vista ambientale: con EXPO2015 abbiamo avviato queste azioni messe in campo su larga scala e i risultati sono già oggi ottimi. Nei primi cinque anni siamo riusciti a ridurre del 20 per cento le emissioni di CO2 dei menu delle mense e il dato del 2021 è arrivato al 42 per cento: questo incremento significativo ci conferma che le scelte nei menu sono state più che valide". (segue) (Rem)