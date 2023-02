Agroalimentare: Milano, aderisce alla green food week per un’alimentazione sana e sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2015 il Comune di Milano e Milano Ristorazione, infatti, monitorano l'impatto ambientale degli acquisti alimentari della refezione scolastica attraverso una partnership con il World Resource Institute (WRI) attraverso il progetto Cool food pledge, programma che prevede la misurazione degli impatti ambientali e climatici dei menù serviti dagli enti partecipanti, siano essi servizi della refezione scolastica, oppure ristorazione collettiva in generale. Chi aderisce a Cool food pledge si impegna a ridurre del 25 per cento le emissioni di CO2e (equivalente) entro il 2030, partendo da una misurazione di base del 2015. Tra gli enti partecipanti, il Comune di Milano ha già ampiamente centrato e superato l'obiettivo: nel 2019, monitorando l'impatto ambientale su base annuale a partire dal 2015, è stato raggiunto l'obiettivo di un taglio del 20,5 per cento delle emissioni di CO2e riducendo in termini assoluti nel 2019 circa 15.000 TonCo2e rispetto ai dati 2015. Tale andamento è stato confermato anche dall'analisi effettuata dal WRI sul 2021, in cui si è registrata una diminuzione del 42,89 per cento nelle emissioni di CO2e tra il 2015 e il 2021. Le emissioni per ogni kcal sono diminuite del 28,38 per cento arrivando ad essere 5,38 KgCO2e per 1000 Kcal, per lo stesso periodo di riferimento. (segue) (Rem)