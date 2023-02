Agroalimentare: Milano, aderisce alla green food week per un’alimentazione sana e sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel campione analizzato Milano si è confermata come la mensa più sostenibile, essendo infatti riuscita in 5 anni a ridurre maggiormente gli impatti ambientali rispetto agli altri aderenti in Europa e anche tra tutti i partecipanti internazionali, con solo 5,92 kgCO2e ogni 1.000 kcal cucinate, contro una media europea di 10 kgCO2e e internazionale di circa 25 kgCO2e. Il risultato è stato raggiunto incrementando tra gli ingredienti delle ricette i tuberi (+20 per cento), i legumi (+18 per cento), il tacchino (+11 per cento) e riducendo il manzo (-62 per cento), il maiale (-71 per cento). Inoltre, è stato introdotto un progressivo aumento degli acquisti biologici: ne sono oggi un esempio uova, pasta, pane (una settimana al mese), crostini con farina integrale, farina di mais per polenta, frutta (come, nei menù invernali, arance, clementine, mele, pere, uva, banane equo solidali), ortaggi (tra cui carote, finocchi, insalata e zucca), polpa di pomodoro, olio, latte, yogurt, formaggi e molti altri prodotti. (segue) (Rem)