Agroalimentare: Milano, aderisce alla green food week per un’alimentazione sana e sostenibile (4)

- "In un passato ancora prossimo, Milano Ristorazione definiva la propria missione con poche efficaci parole: offrire alla nostra comunità di studenti milanesi un pasto sano, buono, educativo e giusto. Da qualche anno abbiamo aggiunto anche l'aggettivo 'sostenibile'. - spiega il Presidente di Milano Ristorazione, Bernardo Notarangelo -. L'abbiamo fatto perché Milano è stata tra i primi Comuni italiani ad introdurre il servizio pubblico di refezione scolastica, nell'ormai lontano anno 1900, e come pilastro della Food Policy del Comune vogliamo essere tra i primi anche nell'attenzione concreta alle tematiche ambientali". L'attenzione verso una corretta alimentazione e l'educazione al rispetto dell'ambiente attraverso scelte sane e consapevoli promosse dalla Food Policy del Comune di Milano, sono realizzate grazie anche alla collaborazione con Fondazione Cariplo. "Dal 2015 Fondazione Cariplo e il Comune di Milano hanno dato vita alla Food Policy cittadina per proporre un'alimentazione sana e sostenibile a tutti i bambini, raggiungendoli in primis attraverso le mense scolastiche - sottolinea Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo -. Con Food Policy intendiamo promuovere l'accesso a uno stile di vita più sano per tutti, grandi e piccoli, perché questo ha impatti importantissimi sulla vita delle persone, sulla loro salute e sull'ambiente circostante". (Rem)