Ucraina: ministro Tajani, tutta Forza Italia è dalla parte della Nato e dell'Occidente

- Secondo il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, “tutta Forza Italia è dalla parte della Nato, dalla parte dell’Occidente e degli Stati Uniti”, ma questo “non significa che non si possa lavorare per la pace” tra Russia e Ucraina. Parlando al “Tg1” in risposta ad una domanda sui recenti commenti di Silvio Berlusconi sul presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, Tajani ha detto che il leader di Forza Italia “è un uomo di pace ma la sua posizione non è mai cambiata”. Il capo della diplomazia italiana ha rimarcato poi la necessità che vi sia una “pace giusta” che comprenda “l’indipendenza dell’Ucraina”. (Res)