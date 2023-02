Lazio 2023: Montino (Pd), primi dati confermano andamento elezioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è cambiato il vento del 25 di settembre: questo mi pare evidente". Lo ha detto Esterino Montino, sindaco di Fiumicino e coordinatore del comitato elettorale di Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, intervenendo dal palco in via del Portonaccio a Roma. "I primi dati naturalmente confermano un'avanzata netta da parte del candidato di centrodestra - ha spiegato -. Adesso vediamo i risultati definitivi, però, e poi tireremo le somme alla fine dello spoglio. Non c'è dubbio che la distanza tra un risultato e un altro è estremamente importante. Sia se leggiamo i dati del Lazio sia in Lombardia, lì forse ancora più netto". (Rer)