Sardegna: Solinas incontra ambasciatore Francia, nuovi rapporti culturali e imprenditoriali

- Sardegna e Francia più vicine, con numerose prospettive di cooperazione in vari campi, dal turismo, allo sviluppo dell’alta tecnologia, alla cultura. Sono i temi trattati stamane nell’incontro tenutosi a Villa Devoto tra il Presidente della Regione, Christian Solinas, e l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, accompagnato dal Console Generale Fabrice Maiolino. "C’è un’antica amicizia tra la nostra terra e la Francia - ha detto il Presidente Solinas - rafforzata da comuni sentimenti e da un continuo scambio che perdura da decenni, e che ha visto la perfetta integrazione di molti Sardi in Francia e di numerosi cittadini francesi sulla nostra Isola, terra che hanno scelto non solo per la sua bellezza e accoglienza, ma anche per lo sviluppo di numerose attività imprenditoriali". (segue) (Rsc)