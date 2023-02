Sardegna: Solinas incontra ambasciatore Francia, nuovi rapporti culturali e imprenditoriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attività che potranno essere incrementate e sviluppate con diversi progetti in vari campi di azione. L’incontro di oggi - ha sottolineato il Presidente Solinas - è una grande opportunità per intensificare i nostri scambi. La Sardegna non è solo terra di turismo, ma luogo ideale per lo sviluppo di nuovi investimenti in settori quali l’alta tecnologia e l’innovazione, per i quali ci proponiamo anche sul panorama imprenditoriale francese offrendo molte opportunità. Di particolare rilievo è il progetto di distillazione del gas Argon realizzato nei pozzi minerari del Sulcis e la candidatura, forte e autorevole, della Sardegna per la realizzazione dell’Einstein Telescope a Sos Enattos, in territorio di Lula". (segue) (Rsc)