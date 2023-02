Sardegna: Solinas incontra ambasciatore Francia, nuovi rapporti culturali e imprenditoriali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Francia - ha detto l'ambasciatore Masset - guarda con grande interesse e amicizia alla Sardegna. Molti giovani nostri connazionali scelgono quest’Isola non solo per motivi turistici, ma anche in un’ottica di residenza e luogo lavorativo. La visita di oggi, ha aggiunto, rappresenta certamente la migliore premessa per l’ampliamento dei nostri interessi su questa Regione, che grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo e alle sue grandi risorse ambientali e culturali è destinatario ideale per un dialogo e una cooperazione di straordinario valore". (Rsc)