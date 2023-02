Speciale infrastrutture: Veneto, avviati lavori nel tratto di Malcesine per realizzazione Ciclovia del Garda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori sul tratto di competenza del comune di Malcesine per la realizzazione della Ciclovia del Garda. "Il Lago di Garda ha un valore ambientale unico: consapevoli di questo, la Ciclovia del Garda che vedrà la luce sarà realizzata tenendo conto della delicatezza del bacino lacustre e del territorio circostante", ha dichiarato la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti regionale, Elisa De Berti. "Con le soprintendenze - ha aggiunto - il lavoro è costante e continuo affinché il progetto sia portato a compimento nel pieno rispetto del territorio. La Ciclovia è pensata infatti proprio guardando ad una mobilità slow, in cui le due ruote siano un mezzo per muoversi e conoscere, unendo turismo, sicurezza della circolazione, cultura e possibilità di godere delle bellezze dei luoghi", ha spiegato l'assessore. Per questo tratto saranno impiegati 7.451.148,53 euro coperti dal Fondo comuni confinanti. (Rev)