Speciale infrastrutture: in arrivo nuovi treni in Puglia e Basilicata, la soddisfazione di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Inaugurazione di nuovi treni pronti ad entrare in funzione sulle linee ferroviarie Bari - Matera e Altamura - Gravina. Un appuntamento - si legge in una nota - a cui il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, non ha voluto mancare, collegandosi da remoto con le Ferrovie Apulo Lucane, società partecipata al 100 per cento dal Mit. "La messa in esercizio di nuovi convogli ferroviari è sempre una buona notizia, perché significa servizi più efficienti e moderni a beneficio dei cittadini residenti e dei turisti - ha detto Salvini -. Si sente parlare quasi esclusivamente di alta velocità, trascurando il fatto che una fetta consistente del trasporto passeggeri su rotaia avviene sulle linee regionali e interregionali, anche grazie ad aziende come le Ferrovie Apulo Lucane, di proprietà del Mit. La linea Bari-Altamura-Matera (76 chilometri) esiste dal 1915 e si sta lavorando al suo raddoppio, anche grazie a 25 milioni di euro finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sempre grazie al Pnrr, è stato finalmente finanziato il collegamento ferroviario Ferrandina-Matera". (Com)