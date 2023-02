Speciale infrastrutture: Sardegna, Salvini conferma impegno per continuità territoriale e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "La continuità territoriale della Sardegna: vecchie questioni e nuove prospettive", è il tema del convegno a cui ha partecipato in videocollegamento il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. E' quanto si legge in una nota del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’importanza di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini sardi affinché la condizione di insularità non sia causa di svantaggio o discriminazione per le popolazioni residenti, è stato l’argomento al centro della discussione. Il Mit - continua la nota - sulla specifica questione ha aperto un tavolo, affrontando il tema anche nelle opportune sedi europee. Salvini ha garantito il suo impegno e l’attenzione alla vicenda e ha auspicato a breve una visita in Sardegna per fare il punto della situazione sulle infrastrutture. Il convegno è stato organizzato dall'Università degli Studi di Sassari con l’Associazione europea degli studenti di Giurisprudenza. (Com)