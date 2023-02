Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, proseguono i lavori per il villaggio allo scalo Romana, consegna entro luglio 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sopralluogo al cantiere dello scalo milanese di Porta Romana per vedere dove nascerà il villaggio olimpico e paralimpico delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il tutto si è svolto alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha voluto osservare in prima persona il progetto. L’area è stata ceduta definitivamente nel novembre 2022 da FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, al Fondo Porta Romana, promosso e gestito da COIMA SGR e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo COIMA ESG City Impact partecipato da alcuni tra i maggiori investitori istituzionali italiani che hanno deciso di supportare l’economia reale nazionale (Cassa Forense, Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti, Fondazione ENPAM, Inarcassa – soci AdEPP –, Banca Credito Cooperativo, Fondazione Cariparo, Compagnia di San Paolo). Presenti all’evento anche Giuseppe Sala sindaco di Milano e Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani. Il progetto prevede la creazione del villaggio olimpico e paralimpico, ma una volta terminata le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è stato già ipotizzato un suo riutilizzo. (Com)