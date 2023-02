Speciale infrastrutture: Ucraina, Shmyhal, abbiamo perso 75 per cento di capacità delle centrali termoelettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di tutti gli attacchi massici russi, l'Ucraina ha perso il 75 per cento della capacità complessiva delle centrali termoelettriche. Lo ha affermato nel corso di una riunione governativa il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, in cui ha parlato dei bombardamenti. "Zaporizhzhia ha subito uno dei più grandi attacchi aerei dall'inizio della guerra, Kharkiv è stata sotto attacco su larga scala. Al mattino, tutta l'Ucraina è stata bombardata. Ci sono danni alle infrastrutture ad alta tensione e ai generatori nelle regioni occidentali, centrali e orientali", ha detto il primo ministro. Secondo Shmyhal, a causa della costante aggressione russa, circa 20 reattori delle centrali termoelettriche del Paese sono danneggiate. "Se consideriamo che una parte delle nostre strutture energetiche è sotto controllo russo, l'Ucraina ha temporaneamente perso il 44 per cento della generazione nucleare, il 75 per cento della capacità delle centrali termoelettriche (...). Ogni seconda sottostazione elettrica di Ukrenergo è stata attaccata in questi quattro mesi", ha aggiunto Shmyhal. (Kiu)