- In Macedonia del Nord si sono dimessi oggi il ministro della Giustizia Nikola Tupancevski, il ministro dell'Ambiente, Naser Nuredini, nonché i vice ministri alla Salute, Vladimir Rendevski, e alla Giustizia, Agim Nuhiu. Come annunciato dal presidente del Parlamento macedone, Talat Xhaferi, i quattro hanno deciso di non spiegare il motivo delle loro dimissioni davanti ai parlamentari. (Seb)