Lazio 2023: Gasparri (FI), se confermati dati provvisori importante risultato dentrodestra

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Se il risultato provvisorio delle elezioni regionali sarà confermato sarebbe un dato importante per il Lazio che dall'area della sinistra si trasferirebbe a quella del centrodestra e quindi governerebbe più di due terzi delle Regioni. Una tendenza importante nonostante la bassa partecipazione elettorale dovuta alla scarsa comunicazione, alla disaffezione politica e al fatto che si è votato da poco. La vera riflessione sarebbe concentrare in date uniche le consultazioni". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.(Com)