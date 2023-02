Migranti: Fratoianni (Avs), governo italiano ha violato il diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura del tribunale di Catania "nei confronti del governo per il comportamento assunto nei confronti dei migranti della Humanity è chiara: ogni naufrago deve essere assistito, senza distinguo. E l'Italia ha violato la legge e il diritto internazionale". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, dopo la decisione di oggi del Tribunale di Catania. "Il governo Meloni e il ministro Piantedosi - conclude il leader di Si - si rimangino la vergogna del carico residuale". (Com)