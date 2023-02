Cultura: Civiltà delle Macchine compie settant’anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settant’anni di cultura d’impresa, letteratura, filosofia, intreccio di saperi. Una longevità senza pari, che è patrimonio del Paese. Civiltà della Macchine, la rivista trimestrale edita dalla Fondazione Leonardo, ha celebrato l’anniversario con una cerimonia a Roma al Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, il presidente della Fondazione Leonardo-Cdm, Luciano Violante, il presidente di Leonardo, Luciano Carta, e l’Amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. Nel numero speciale dedicato al settantesimo anniversario della pubblicazione, viene ricostruita la storia della rivista con interventi di Ferrante, Bartezzaghi, Petrini, Buttafuoco. Viene inoltre approfondito il contesto storico-culturale-industriale in cui è nata, sul quale si soffermano Lupo e ne approfondiscono i contenuti in un serrato dialogo a due Alessandro Profumo e Fabiano Fabiani; il rapporto con l’arte del suo tempo (Ficacci) e il linguaggio scientifico (Della Valle). Particolare spazio è dato ad un focus sul ruolo delle riviste nella società ipermedializzata con interventi di Belpoliti, Crowe, Fottorino, Hederman, Spadaro e Terranova. Sulle prospettive del dibattito in atto sull’umanesimo digitale ci sono due interventi di Luciano Violante e della professoressa Taddeo. (segue) (Rin)