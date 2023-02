Cultura: Civiltà delle Macchine compie settant’anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolarmente significativo il contributo artistico fornito dal maestro Emilio Isgrò che per l’anniversario ha donato alla rivista un’opera in cui è riproposto il primo editoriale firmato da Giuseppe Ungaretti in cui il testo viene cancellato salvo la frase: “Fare per avere, fare l’uomo per non essere senza amore”. “La proposta di cancellare la lettera di Giuseppe Ungaretti – spiega Isgrò in un video realizzato per l’occasione – mi è stata fatta da Luciano Violante e Pietrangelo Buttafuoco. Ho aderito con entusiasmo per diversi, buoni motivi. Il primo è l’intento di ricordare l’opera di Ungaretti che ho avuto il piacere di conoscere e che è stato un luminoso poeta e un protagonista della cultura italiana. Il secondo è il fatto che io stesso nasco poeta e ancora oggi scrivo e pubblico poesie. Il terzo è celebrare il connubio tra cultura letteraria e artistica da un lato e cultura industriale dall’altro, che è stato molto prolifico nel secolo scorso e mi auguro continui ad esserlo anche negli anni a venire” (Rin)