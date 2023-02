Nato: Stoltenberg, aumentare capacità industriale della difesa e ricostruire scorte di armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa dei Paesi Nato si concentreranno su come aumentare la capacità industriale e ricostruire le scorte di armamenti dei Paesi alleati. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa in vista della riunione ministeriale dei ministri della Difesa Nato di domani e mercoledì, a Bruxelles. "La guerra in Ucraina sta consumando un'enorme quantità di munizioni e sta esaurendo le scorte alleate. L'attuale tasso di spesa per le munizioni dell'Ucraina è molte volte superiore al nostro attuale tasso di produzione. Questo mette a dura prova le nostre industrie della difesa", ha detto Stoltenberg. "Dobbiamo quindi aumentare la produzione e investire nella nostra capacità produttiva. È anche per questo che, diversi mesi fa, è stata avviata una revisione straordinaria delle scorte e della necessità di aumentarne il livello, aumentando le linee guida per gli obiettivi di capitale relativi alle scorte di munizioni, e anche per questo gli alleati hanno iniziato a impegnarsi con l'industria degli armamenti", ha proseguito. "Diversi alleati hanno già preso decisioni concordando contratti a lungo termine con l'industria delle armi, in modo da poter aumentare la produzione. Sono quindi fiducioso che ora siamo sulla strada che ci consentirà sia di continuare a sostenere l'Ucraina, sia di ricostituire le nostre scorte", ha dichiarato. "Questo dimostra l'importanza di aumentare la spesa per la difesa", ha concluso Stoltenberg. (Beb)