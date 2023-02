Cina: Stoltenberg, palloni spia mostrano aumento attività intelligence contro Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Russia stanno aumentando le loro attività di intelligence contro gli alleati Nato, come dimostra la vicenda dei presunti palloni spia cinesi negli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa in vista della riunione ministeriale dei ministri della Difesa Nato di domani e mercoledì, a Bruxelles. "Quello che abbiamo visto sopra gli Stati Uniti fa parte di uno schema in cui la Cina, ma anche la Russia, stanno aumentando le loro attività di intelligence e sorveglianza contro gli alleati della Nato, con molte piattaforme diverse", ha detto Stoltenberg. Queste azioni sono evidenti, secondo Stoltenberg, nel mondo cibernetico, nei satelliti e nei palloni aerostatici. "Questo che evidenzia l'importanza della nostra vigilanza, della nostra maggiore presenza e anche del potenziamento e dell'intensificazione della condivisione delle informazioni e del monitoraggio e della protezione del nostro spazio aereo", ha aggiunto. "Una delle questioni che affronteremo e decideremo nella riunione dei ministri di domani è una maggiore cooperazione tra gli alleati nel settore dello spazio, condividendo più dati, raccogliendo più dati anche dai satelliti commerciali e condividendoli poi con la struttura di comando della Nato", ha proseguito. "Questo fa parte del quadro generale, come fare di più per monitorare e avere sufficienti capacità di sorveglianza per proteggere tutto il nostro spazio aereo", ha concluso Stoltenberg. (Beb)