Andorra: visita di commiato dell'ambasciatore Guariglia

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, con accreditamento secondario presso il principato di Andorra, Riccardo Guariglia, è stato ricevuto stamane dalla ministra degli Esteri Maria Ubach Font, presso la sede del dicastero, ad Andorra La Vella. Si è trattato di un incontro di commiato, in vista del suo prossimo rientro a Roma. Nel corso del colloquio è stato sottolineato l'eccellente livello delle relazioni bilaterali, che si sono sviluppate sensibilmente dopo la pandemia, con scambi di visite, anche ad alto livello, e firma di intese bilaterali. "Le relazioni di amicizia tra i nostri Paesi sono più salde che mai", ha sottolineato l'ambasciatore Guariglia, "e si fondano su un dialogo costante sui dossier di comune interesse. In questi ultimi anni è stato dato un nuovo slancio ai rapporti tra l'Italia e Andorra in ambito politico, economico e culturale e prevediamo di proseguire lungo questo percorso anche in futuro". Nella giornata di ieri, l'ambasciatore Guariglia, accompagnato dal console onorario Alberto Rossi, ha avuto un incontro con una rappresentanza della collettività italiana stabilmente residente nel Principato, che attualmente conta circa 700 cittadini. (Spm)