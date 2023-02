Iran-Cina: portavoce ministero Esteri Teheran, Raisi a Pechino per dare ulteriore slancio a cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Cina del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, darà un nuovo slancio alle relazioni tra Teheran e Pechino. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani. “La visita del presidente in Cina mostra un'atmosfera politica adeguata e sottolinea l'esistenza della massima volontà politica tra i leader dei due Paesi e può creare un buon salto nella cooperazione”, ha dichiarato il portavoce della diplomazia iraniana. “Le capacità che esistono tra i due Paesi sono molto importanti dal punto di vista economico. La visita del presidente in Cina può essere un buon passo avanti verso l'attuazione di piani a lungo termine tra i due Paesi. Durante questo viaggio verranno firmati accordi e piani di lungo periodo”, ha rivelato Kanaani. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato che la visita potrà portare ad una serie di passi in avanti nell’attuazione del Programma di cooperazione di 25 anni tra Iran e Cina. “Il programma è una roadmap per la cooperazione tra i due Paesi e, a questo proposito, sono stati preparati e sono in fase di finalizzazione diversi accordi e saranno firmati una serie documenti tra Iran e Cina nell'ambito di questo viaggio”, ha affermato Kanaani. (segue) (Res)