Messico-Perù: riservati di documenti su asilio a moglie di Castillo

- Le valutazioni fatte dal governo del Messico per concedere l'asilo politico a Lilia Paredes, moglie dell'ex presidente del Perù, Pedro Castillo, potrebbero - se note - recare danno ai rapporti bilaterali. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Messico motivando la riservatezza apposta su documenti sollecitati da una testata giornalistica. "La divulgazione dell'informazione richiesta potrebbe creare danni sullo scenario politico attuale tra il Paese e il Perù", si legge nella nota. Il documento contiene opinioni, analisi e giudizi in grado di incrinare "le relazioni internazionali tra Messico e Perù", e rivelarne i contenuti potrebbe contravvenire le "garanzie di protezione concesse dal diritto internazionale" a quanto godono del diritto d'asilo. In base alla normativa locale, il documento rimarrà "riservato per un periodo di cinque anni". (segue) (Mec)