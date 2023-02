Roma: gambizzati a Morena, avvocato del 21enne ferito “nessun collegamento con Alatri”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Questura di Roma continua ad indagare sull’agguato subito in via dei Sette metri a Morena, periferia a sud est della Capitale, da un 21enne e un 27enne della zona. Il fatto che il 21enne fosse di origini del frusinate e con precedenti per droga, è bastato a collegare l’aggressione all’omicidio di Altri dove, esattamente due settimane fa, ha perso la vita il 19enne Thomas Bricca. Un omicidio al momento irrisolto su cui sta indagando la procura di Frosinone. L’agguato è avvenuto sabato sera a Morena dove i due giovani sono stati attinti da colpi di pistola: due alla gamba destra del 21enne, una alla gamba dell’altro giovane. Entrambi sono stati trasportati in ospedale ma le ferite non sono gravi tanto che il 21enne è stato già dimesso. “Nessun collegamento deve essere fatto tra la vicenda che ha riguardato il mio assistito e l’omicidio di Alatri”. Lo dice ad "Agenzia Nova" l’avvocato Luigi Tozzi del foro di Frosinone, legale del 21enne. “Si è trattato di una rapina ma sulla vicenda vige il riserbo istruttorio. Il 21enne – continua l’avvocato - vive da anni a Roma e con Alatri ha troncato ogni legame. Ha Roma ha aperto una attività nel settore della ristorazione. E’ stato dimesso con una prognosi di 20”.(Rer)