Speciale energia: Azerbaigian-Italia, Urso e Aliyev inaugurano centrale elettrica di Mingacevir

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha inaugurato insieme al presidente Ilham Aliyev la centrale elettrica di Mingacevir, in Azerbaigian. Lo riferisce l'ambasciata italiana a Baku, in un tweet. "Baku sceglie Ansaldo energia per la fornitura di 4 turbine di ultima generazione. Passo importante per la transizione energetica nel Paese", si legge. (Res)