Speciale energia: Libia, stop alle comunicazioni con il giacimento petrolifero di El Feel

- Tutte le comunicazioni con il giacimento petrolifero di El Feel, nel sud della Libia, sono state interrotte “per cause di forza maggiore” dovute a un malfunzionamento delle linee a fibra ottica. Lo ha riferito la direzione del giacimento di El Feel, gestito da Mellitah Oil and Gas, una joint venture tra la libica National Oil Corporation (Noc) e l’italiana Eni, in un post sulla pagina Facebook ufficiale del sito petrolifero. “I tecnici sul campo stanno cercando di comunicare con le autorità competenti per risolvere il problema”, aggiunge la nota. Il giacimento di El Feel, situato nel Bacino di Murzuq, nel sud-ovest del Paese produce a regime circa 70 mila barili di petrolio al giorno ed è uno dei più importanti del Paese membro del cartello petrolifero Opec. Eni è presente in Libia dal 1959 e opera in joint venture con la compagnia di stato libica Mpc. Eni nel Paese è il leader internazionale nella produzione di idrocarburi. (Lit)