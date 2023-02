Speciale energia: Egitto, ministro Petrolio riceve delegazione di Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, ha incontrato il direttore upstream di Eni, Luca Vignati, a margine della sesta edizione della conferenza petrolifera internazionale “Egyps 2023", che si terrà fino al 15 febbraio presso l'Egypt International Exhibition Center del Cairo. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero del Paese arabo. El Molla ha discusso con la delegazione di Eni “i piani per lo sviluppo e la produzione di gas naturale in alcune delle sue aree operative nel deserto occidentale e nel Mar Mediterraneo”, afferma la nota. Le due parti hanno discusso anche “i modi per accelerare lo sviluppo della nuova scoperta di gas naturale in fase di valutazione nell'area di concessione offshore di Narges nel Mar Mediterraneo, in collaborazione con l’azienda statunitense Chevron e l’egiziana Tharwa”. Il ministro ha discusso anche del dossier della riduzione delle emissioni di carbonio e dell'efficienza energetica. (Cae)