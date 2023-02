Lazio 2023: aperto il comitato elettorale di Alessio D'Amato, attesa per lo spoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via del Portonaccio 23 a Roma - sede del comitato elettorale di Alessio D'Amato - c'è attesa per lo spoglio che inizierà alle 15:00. Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio ancora non è arrivato, intanto però sul posto giornalisti e fotografi hanno già occupato l'area dedicata all'interno dello stabile posizionando cavalletti e telecamere rivolte verso il palco dove D'Amato farà il suo intervento. Un tavolo è stato riservato alla stampa mentre all'esterno i furgoni della Rai sono già parcheggiati e pronti a trasmettere in diretta le operazioni. Tutto attorno, dentro e fuori, sono stati posizionati numerosi manifesti dai colori blu e verde scelti dal candidato per la campagna elettorale.(Rer)