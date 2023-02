Azerbaigian: Santinelli (Ansaldo Energia), ulteriori possibilità di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della cerimonia della posa della prima pietra della centrale di Mingachevir, per la quale Ansaldo Energia fornirà quattro turbine AE 94.3A, si è tenuta una tavola rotonda in cui sono state discusse possibili nuove partnership tra Italia e Azerbaigian. Hanno preso parte all’incontro Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, Claudio Taffuri, ambasciatore d’Italia in Azerbaigian, Amedeo Teti, direttore generale Mimit, Mario Cospito, consigliere dplomatico, Giuseppe Marino, amministratore delegato di Ansaldo Energia e Stefano Santinelli, Chief of International and Public Affairs Ansaldo Energia. Per la parte azerbagiana hanno partecipato Ilham Aliyev, presidente dell’Azerbaigian, Parviz Shahbazov, ministro dell’Energia Mikail Jabbarov, ministro dell’Economia, Baba Rzayev, presidente di Azerenerji. Al tavolo si è discusso del consolidato rapporto tra i due paesi, sottolineando il partenariato privilegiato instauratosi tra le aziende italiane e quelle azere, in particolar modo nell’ambito dell’energia. “Anche per il gruppo Ansaldo Energia sono stati discussi i primi passi per ulteriori sviluppi di collaborazione, sia nel settore del gas che in quello delle energie rinnovabili” spiega Stefano Santinelli, Chief of International and Public Affairs Ansaldo Energia “Siamo estremamente soddisfatti perché stiamo raccogliendo i frutti di due anni di intenso lavoro con le istituzioni e le imprese azerbaigiane” (Res)