Indonesia-Timor Est: firmati cinque protocolli, impegno a rafforzare cooperazione al confine

- I governi dell’Indonesia e di Timor Est hanno stretto cinque accordi di cooperazione. I documenti sono stati firmati oggi nel Palazzo presidenziale indonesiano di Bogor in occasione di un incontro tra il presidente Joko Widodo e il primo ministro timoriano Taur Matan Ruak. Si tratta di protocolli d’intesa riguardanti la collaborazione in altrettanti ambiti: istruzione superiore; sviluppo delle risorse umane e scambio di conoscenze; ingegneria industriale; meteorologia, climatologia e geofisica; zone economiche e aree di frontiera. Lo riferisce un comunicato congiunto. Le parti si sono impegnate a intensificare le discussioni sullo sviluppo della regione economica nelle aree di confine e hanno concordato di avviare negoziati per un trattato bilaterale sugli investimenti. Inoltre, l’Indonesia, come presidente di turno dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), sta lavorando a una tabella di marcia per l’adesione di Timor Est, attualmente Paese osservatore, il cui ingresso come membro a pieno titolo è stato approvato in linea di principio lo scorso novembre nel vertice di Phnom Penh, in Cambogia.(Fim)