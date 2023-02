Serbia: presidente Vucic con delegazione cinese Linglong, focus su apertura nuova fabbrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi i rappresentanti dell'azienda cinese Linglong, i quali gli hanno presentato il piano dell'apertura di una fabbrica di pneumatici nella città di Zrenjanin, prevista in primavera. Lo annuncia l'ufficio presidenziale, secondo cui la delegazione della Linglong ha espresso "soddisfazione" per le condizioni commerciali in Serbia e ha sottolineato la volontà di continuare ad investire nel Paese balcanico, assumendo "un numero ancora maggiore di persone, nel rispetto di tutti gli standard di protezione ambientale". Secondo il comunicato, nell'occasione il presidente serbo ha sottolineato che l'apertura di un'altra fabbrica cinese in Serbia rappresenta un'ulteriore conferma delle "straordinarie relazioni" tra i due Paesi. Vucic ha ricordato che la Cina è uno dei maggiori partner commerciali della Serbia e che gli investimenti di questo Paese registrano una "crescita forte e costante". All'incontro ha partecipato anche l'ambasciatore cinese a Belgrado, Chen Bo. (Seb)