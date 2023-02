Ucraina: Zelensky annuncia nomina del nuovo ministro dell'Interno Klymenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' entrato in carica oggi il nuovo ministro dell'Interno ucraino, Ihor Klymenko. Ad annunciarlo il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. In un messaggio su Telegram, il capo dello Stato ucraino ha osservato che Klymenko "sa cosa va fatto ora per garantire che la Polizia nazionale, la Guardia nazionale, il Servizio di emergenza dello Stato, il Servizio di guardia di frontiera, il Servizio di migrazione e tutto il personale del ministero dell'Interno continuino a lavorare efficacemente e continuino a lottare per la vittoria del Paese". Uno degli obiettivi principali per il nuovo ministro, ha proseguito Zelensky, è assicurare che "la Guardia offensiva, che viene attualmente formata, diventi un elemento forte delle forze di difesa e sicurezza dell'Ucraina". (Kiu)