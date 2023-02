Rpt - Lombardia 2023: Forza Italia segue spoglio presso la sede regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte - La coordinatrice di Forza Italia della Lombardia, Licia Ronzulli, insieme con gli esponenti del partito, seguirà lo spoglio elettorale presso la sede del coordinamento regionale, in via Vincenzo Monti 92, a Milano. Per i giornalisti e per le televisioni che volessero accedere, dopo le ore 15, sarà sufficiente l’esibizione del tesserino professionale”. Lo scrive un comunicato del coordinamento regionale di Forza Italia in Lombardia. (Com)