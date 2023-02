Serbia: Banca centrale, riserve lorde in valuta estera a 21 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve lorde in valuta estera della Banca nazionale serba (Nbs) alla fine di gennaio ammontavano a 20,913 miliardi di euro, il nuovo record dall'anno 2000, cioè da quando i dati sono monitorati. Lo ha annunciato la stessa Nbs, secondo cui l'aumento rispetto al mese precedente è stato di 1,49 miliardi di euro, principalmente grazie al risultato di afflussi basati sulla vendita di titoli di Stato emessi nei mercati finanziari nazionali e internazionali e all'effetto positivo di fattori sul mercato internazionale dovuti in gran parte all'aumento del prezzo dell'oro di circa il 6,2 per cento. L'istituzione aggiunge che un tale livello di riserve assicura quasi sei mesi di importazioni di beni e servizi, e che nel mese di gennaio il valore del dinaro serbo rispetto all'euro è rimasto pressoché invariato.(Seb)